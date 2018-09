Markwort kandidiert bei der Landtagswahl am 14. Oktober für die Liberalen. Auf Facebook hatte er vor wenigen Tage darüber berichtet, dass er bei einem Abendessen mit Unterstützern drei Preise versteigert habe, um seine Wahlkampfkasse zu füllen. Bei der Veranstaltung sei auch der Kabarettist Harald Schmidt aufgetreten.

Der Gründer des Magazins »Focus«, Helmut Markwort, hat mit einer Versteigerungsaktion für Ärger beim Bayerischen Rundfunk gesorgt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung hat der 81 Jahre alte FDP-Kandidat für den bayerischen Landtag eine Komparsenrolle für die ARD-Vorabendserie »Hubert ohne Staller« versteigert, ohne den federführenden Sender darüber zu informieren. Zuvor hatte die »Süddeutsche Zeitung« (Samstag) darüber berichtet. Nach Angaben des zuständigen BR-Redakteurs Elmar Jaeger sei der Produzent der Sendung davon ausgegangen, dass die Statistenrolle wie in anderen Fällen für einen wohltätigen Zweck versteigert werde. Als klar wurde, dass Markwort mit der Versteigerung sein Wahlkampfbudget aufbessere, sei die Aktion vom Produzenten »sofort gestoppt« worden, teilte der BR mit. Zu einer entsprechenden Rollenbesetzung wird es demnach nicht kommen.

