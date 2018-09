Der Horrorfilm »The Nun« ist mit 252 600 Besuchern auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts gestartet. Es sei der bisher beste Auftakt eines Films aus dem »Conjuring«-Universum, teilte Media Control am Montag mit. »The Nun« erzählt von Ereignissen, die zeitlich vor den Geschehnissen der beiden Grusel-Filme »The Conjuring« und »The Conjuring 2« angesiedelt sind. Auch Platz zwei ist mit einem Neuling besetzt: Der Liebesfilm »Das schönste Mädchen der Welt« von Regisseur Aron Lehmann lockte zwischen Donnerstag und Sonntag 97 900 Besucher in die Kinos. dpa/nd

