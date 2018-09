Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Leipzig. Amtsinhaber Michael Kretschmer (CDU) liegt in einer Umfrage zum Wunschregierungschef in der Gunst der Sachsen klar vorn. 43 Prozent sprachen sich für den 43-Jährigen aus, wie eine Umfrage der »Leipziger Volkszeitung« unter 703 Teilnehmern ergab. Auf Rang zwei lag Sachsens SPD-Chef Martin Dulig (19 Prozent) vor Jörg Urban (AfD/acht Prozent), Rico Gebhardt (LINKE/sieben Prozent) und Frauke Petry (Die Blauen/vier Prozent). Rund jeder Fünfte antwortete »weiß nicht« oder machte keine Angabe. Im Unterschied zu Kretschmer kommt die CDU nur auf 29 Prozent. AfD-Landeschef Urban lag hingegen klar unter dem Wert seiner Partei, die auf 24 Prozent kam. Die Landtagswahl in Sachsen ist für den 1. September 2019 geplant. dpa/nd