Trier. Open-Air-Filme, Revue, Lesungen: Mehr als 40 000 Menschen haben bislang das Rahmenprogramm zum 200. Geburtstag von Karl Marx in Trier besucht. »Wir sind sehr zufrieden. Das ist eine tolle Zahl, die wir da insgesamt zu bieten haben«, sagte der Kulturdezernent der Stadt Trier, Thomas Schmitt (CDU). Zwei Höhepunkte stünden noch aus: Das Schauspiel »Marx’ Bankett« von Joshua Sobol, das am 15. September am Theater Trier uraufgeführt wird. Und die deutsche Erstaufführung des Londoner Musicals »Come back, Karl Marx« Ende Oktober in Trier. dpa/nd