»Fallen Sie nicht auf Werbeversprechen herein, sondern informieren Sie sich lieber unabhängig«, rät Tabea Dorendorf. Zu diesem Zweck haben die bundesweiten Verbraucherzentralen das Internetportal »Klartext Nahrungsergänzung« eingerichtet. Hier werden Verbraucher über Wirkungen, Risiken und rechtliche Rahmenbedingungen von Nahrungsergänzungsmitteln seriös und anbieterunabhängig informiert.

Eine Fachausbildung, die fundierte Kenntnisse über den Nährstoffbedarf, die Risiken bei der Einnahme isolierter Nährstoffe und des Lebensmittelrechtes vermittelt, ist in aller Regel nicht gefragt. Werbeaussagen und Empfehlungen zur Einnahme, die diese selbstständigen Verkäufer im Verkaufsgespräch mündlich treffen, sind zudem schlecht auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Zulässigkeit von den zuständigen Behörden überprüfbar. Häufig werden Gesundheitsversprechen gemacht, die gesetzlich nicht zulässig sind, da die behaupteten Wirkungen wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden können.

»Die Verbraucherzentralen halten diese Art des Direktvertriebs gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln für problematisch«, so Tabea Dorendorf vom Referat Lebensmittel der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (vzsa). Denn die selbstständigen Außendienstberater sind - aus finanziellem Eigennutz - bemüht, möglichst viele Produkte abzusetzen und neue Mitarbeiter anzuwerben.

Kennzeichnend für den Direktvertrieb ist der direkte, persönliche Verkauf von Waren oder Dienstleistungen von Anbietern an Kunden außerhalb von Geschäftsräumen. MLM basiert auf der Verknüpfung der Verkaufstätigkeit mit der Gewinnung neuer Verkaufsmitarbeiter. Neben »Synergy Worldwide« machen sich auch andere Firmen MLM-Netzwerke zunutze oder basieren auf solch einer Vertriebsstruktur.

Frau E. leidet an einem Tumor. Als ihr Nachbar, der für die Firma »Synergy Worldwide« arbeitet, das mitbekommt, versuchte er, Frau E. zum Kauf der teuren Synergy-Produkte zu bewegen. Er versprach, diese würden vor zukünftigen Krebserkrankungen schützen.

