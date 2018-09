Termine in den Beratungsstellen:

Betroffene, die ein Inkassoschreiben erhalten haben, können es online mit dem Inkassocheck der VZB unter www.verbraucherzentrale-brandenburg. de/inkasso-check prüfen lassen. Sie erhalten einen individuellen Musterbrief an das Inkasso-Unternehmen, mit dem sie die Forderung oder Höhe der angesetzten Kosten bestreiten können. Mehrsprachige Infos mit Tipps und Checklisten der VZB unter www.verbraucherzentrale-bran denburg.de/migranten bereit. Infos zum Einkauf mit Girocard auf Arabisch, Deutsch und Polnisch unter: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/node/27132. VZB/nd

»Die Beratungspraxis zeigt, dass insbesondere Geflüchtete aufgrund fehlender Kenntnis über die Bezahlvorgänge in Deutschland gefährdet sind«, weiß Ströbel als Koordinatorin des Projektes »Verbraucherschutz für Geflüchtete«. »Deshalb stellen wir Geflüchteten und Multiplikatoren neben Infos auch Checklisten rund ums Thema Kontoführung in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.«

Das Problem: Es gibt zwei Varianten der Kartenzahlung. »Nur wenn der Verbraucher bei der Bezahlung mit der Girocard die PIN eingibt, wird normalerweise überprüft, ob das Konto ausreichend gedeckt ist«, erklärt Laura Ströbel, Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Der Bezahlvorgang wird abgebrochen, wenn nicht genug Geld auf dem Konto ist, um den Einkauf zu bezahlen. Schließt der Verbraucher den Bezahlvorgang per Unterschrift ab, hat zuvor keine Überprüfung stattgefunden. Die Bezahlung wird später per Lastschrift vollzogen. Ist dann auf dem Konto nicht ausreichend Geld hinterlegt, kann der Händler ein Inkassobüro einschalten, um den Betrag einzufordern.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!