Charterflug mit 46 Geflüchteten landet in Kabul / Auch Auszubildende nach Afghanistan zurückgeschickt

Der Charterflug nach Kabul sollte am Dienstagabend von München aus starten. Das berichtete der bayerische Flüchtlingsrat und Regierungsquellen in Afghanistan. Agenturen/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Karstadt und Kaufhof sollen fusionieren / Sorgen von Beschäftigten und in Städten

Kundgebung am Nationalfeiertag Diada / »Heißer Herbst« wird erwartet

Rund 20 Menschen an Bord / 68 Tote nach Anschlag auf Demonstranten

Orban weist Kritik am Demokratieabbau zurück / EU-Parlament stimmt über Verfahren gegen Budapest ab

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!