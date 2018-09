Potsdam. Erneut muss in Potsdam ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Die am alten Straßenbahndepot entdeckte 250-Kilo-Fliegerbombe soll an diesem Donnerstag entschärft werden, teilte die Stadt am Dienstag mit. In einem Sperrkreis von 800 Metern um den Fundort müssen am Morgen etwa 3000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Betroffen sind auch die Staatskanzlei und Ministerien. Zeitweilig gibt es Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn, sowie bei S-Bahn und Regionalverkehr zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof. dpa/nd