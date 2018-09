Besonders hervorzuheben sei Lehrs 640-seitiger Roman »Schlafende Sonne«. Der 60-Jährige sei ein klug ausgreifender Erzähler, dessen Bücher die Leser herausforderten, befand die Jury. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird am 16. November in Darmstadt vergeben. dpa/nd

Der Schriftsteller Thomas Lehr erhält den vom Deutschen Literaturfonds vergebenen Kranichsteiner Literaturpreis. Der in Speyer geborene und in Berlin lebende Autor bilde »aus intellektuellen Abenteuern, philosophischen Beständen, naturwissenschaftlichen Kenntnissen und seinem besonderen Epochenverständnis ein überwältigendes sprachliches Kunstwerk«, begründete die Jury ihre Wahl.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!