Frankfurt. Wegen des angedrohten Streiks des Flugpersonals hat die Fluggesellschaft Ryanair für diesen Mittwoch 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Die betroffenen Kunden würden umgehend informiert und entschädigt, kündigte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs am Dienstag in Frankfurt am Main an. Gleichzeitig drohte der irische Billigflieger mit einem Stellenabbau in Deutschland, sollte es weitere Pilotenstreiks geben. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und ver.di haben zu einem 24-Stunden-Streik an diesem Mittwoch aufgerufen. AFP/nd