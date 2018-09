Straßburg. Nach dem Ende des Rettungsprogramms für Griechenland hat Ministerpräsident Alexis Tsipras am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg auch künftig eine stabile Haushaltspolitik und weitere Reformen versprochen. Zugleich forderte er angesichts des Erstarkens rechtsextremer Kräfte mehr Zusammenarbeit von Pro-Europäern bei der kommenden Europawahl: »Alle progressiven und pro-europäischen Kräfte haben die Pflicht, Seite an Seite zu stehen.« Notwendig sei ein demokratischeres und sozialeres Europa. Agenturen/nd