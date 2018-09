São Paulo. Bei der Präsidentenwahl in Brasilien will der einstige Bürgermeister von São Paulo, Fernando Haddad, für die linksgerichtete Arbeiterpartei PT antreten, wie am Dienstag offiziell bekannt gegeben werden sollte. Er ersetzt Expräsident Luiz Inácio Lula da Silva, der wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde und deshalb nicht kandidieren kann. Bislang trat Haddad als Vize von Lula an. epd/nd