Im Nordwesten Englands ist »I Never Dreamed«, die erste bekannte Aufnahme von David Bowie, für knapp 40 000 Pfund (45 000 Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Omega sprach am Dienstag nach der Auktion von einem »Bieter-Wahnsinn«. Bei der erst dieses Jahr entdeckten Aufnahme war Bowie 16 Jahre alt und Sänger einer Band namens The Konrads. AFP/nd