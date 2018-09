Bujumbura. Nachdem die UN Behörden in Burundi erneut Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen haben, hat die Regierung des Landes am Mittwoch gegen drei UN-Experten der UN-Untersuchungskommission zu Burundi ein Einreiseverbot ausgesprochen. Vergangene Woche hatte die UN in einem Bericht schwere Vorwürfe gegen Mitglieder der Geheimdienste und der Polizei gemacht, die von der Regierung zurückgewiesen werden. dpa/nd