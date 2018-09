Luckau. Ein 67-jähriger Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Linienbus nahe Luckau ums Leben gekommen, 24 Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, kam der 67-Jährige am späten Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 87 zwischen Duben und dem Abzweig Karche-Zaacko aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem Linienbus zusammen. Drei weitere Fahrzeuge, die hinter dem Unfallauto fuhren, krachten ebenfalls ineinander. dpa/nd