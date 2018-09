Sanaa. Nach dem Scheitern der Jemen-Gespräche in Genf sind die Kämpfe um die strategisch wichtige Hafenstadt Hudaida wieder aufgeflammt. Offenbar zielen die regierungstreuen Truppen dabei auf eine wichtige Versorgungsroute der Huthi-Rebellen. Die Einheiten berichteten am Mittwoch, eine wichtige Verbindungsstraße von Hudaida in die Hauptstadt Sanaa abgeschnitten zu haben. Über die Strecke läuft ein Großteil der humanitären Versorgung für die Zivilbevölkerung in dem von den Aufständischen kontrollierten Norden des Jemens. Die Huthis bestätigten die Darstellung zunächst nicht. dpa/nd