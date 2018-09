Teheran. Der Stellvertreter und der Pressechef des früheren iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad sind zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ex-Vizepräsident Esfandiar Rahim-Maschaei soll wegen Propaganda gegen das islamische System, Gefährdung der nationalen Sicherheit und Beleidigung von Justizbeamten sechseinhalb Jahre hinter Gitter. Ahmadinedschads Pressechef Ali-Akbar Dschawanfekr wurde wegen der gleichen Verstöße zu vier Jahren Haft verurteilt, teilte Teherans Staatsanwalt Gholam-Hussein Ismaeili am Mittwoch mit. dpa/nd

