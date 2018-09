Europäischer Gerichtshof: Erneute Heirat hat nichts mit beruflicher Anforderung an den Mediziner zu tun

Vatikanstadt. Angesichts der zahlreichen Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche hat Papst Franziskus eine Konferenz zum Thema Kinderschutz einberufen. Der Papst werde mit den Bischofskonferenz-Vorsitzenden aus der ganzen Welt über den »Schutz von Minderjährigen« sprechen, teilte der Vatikan am Mittwoch mit. Die Konferenz findet vom 21. bis 24. Februar 2019 statt. AFP/nd

Debatte im Bundestag / Polizeifilm zeugt von Marodeuren in Chemnitz

WHO warnt vor Gesundheitsrisiken

Student seit Dienstagmorgen in türkischem Polizeigewahrsam / Bericht über hohe Haftstrafe für Deutschen

