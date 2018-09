Grainau. Bei einer Bergeübung an der neuen Zugspitz-Seilbahn hat es einen Unfall mit erheblichem Sachschaden gegeben. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Zugspitzbahn am Donnerstag mit. Die erst im vergangenen Dezember fertiggestellte Bahn bleibe jedoch bis auf weiteres geschlossen. Den Angaben zufolge war bei der Übung am Mittwochabend eine Seilbahnkabine außerhalb der Betriebszeit schwer beschädigt worden, als ein unbemannter Bergekorb zwischen Stütze und Bergstation mit der ebenfalls unbemannten Seilbahnkabine kollidierte. dpa/nd