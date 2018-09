Schierke. Wussten Sie, dass 17 Jahre lang ein Wander-Kamin in Deutschland umging? In dieser Woche wurde jedenfalls gemeldet, ein solcher sei von Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) dem Brockenwirt übergeben worden. Damit sei der 1,80 Meter hohe Kamin auf Rollen und mit Strombetrieb wieder dort, wo er 2001 gestiftet worden war. Damals habe Sachsen-Anhalts Innenminister Manfred Püchel (SPD) als Vorsitzender der Innenministerkonferenz seine Amtskollegen in den Harz eingeladen. Um den Punkt »Kamingespräche« zu rechtfertigen, musste zumindest eine künstliche Brandstätte her, wie Stahlknecht erzählte. Kurzerhand stellte der damalige Brockenwirt eine rollende Variante zur Verfügung. Seitdem wurde diese weitergereicht. Nachdem das Land jetzt wieder Gastgeber der Innenminister wurde, kam der Wander-Kamin prompt zurück. Künftig gilt laut Stahlknecht: Entweder ein echter Kamin mit richtigem Feuer - oder eben gar keiner. dpa/nd