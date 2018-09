Erfurt. Stürme, Dürre, Brände und Schädlingsbefall haben nach Einschätzung von Thüringenforst in diesem Jahr Schäden in Höhe von rund 115 Millionen Euro in den Wäldern des Freistaates verursacht. »Etwa 50 bis 70 Prozent der jungen Bäume sind vertrocknet und müssen ersetzt werden«, sagte Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann am Donnerstag. Die Waldexperten gehen derzeit auch von einem äußerst geringen Wachstum der Bäume in diesem Jahr aus. »Der Jahresring 2018 wird wohl einer der schwächsten«, sagte Sproßmann. dpa/nd