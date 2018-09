Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Bonn. Deutschlands einst größter Solarzellenhersteller Solarworld hat nach der zweiten Insolvenz innerhalb weniger Monate die Produktion komplett eingestellt. Auch im sächsischen Freiberg werden keine Solarmodule mehr gefertigt, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Christoph Niering sagte. Dort seien Ende vergangener Woche die Maschinen abgestellt worden. Im Werk Arnstadt in Thüringen war die Fertigung vor einigen Monaten gestoppt worden. In Freiberg sieht der Insolvenzverwalter noch eine Chance, die Produktion wieder aufzunehmen. »Wir verhandeln mit einem Investor«, sagte Rechtsanwalt André Dobiey. Die meisten der rund 150 Mitarbeiter der Produktion wechseln bis zum 1. Oktober in eine Transfergesellschaft. dpa/nd