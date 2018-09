Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Eberswalde. Der Kreistag Barnim hat am Mittwochabend den Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Holger Lampe zum Vizelandrat gewählt. Lampe ist parteilos, doch zur Linksfraktion gehören zwei Bauernverbandsvertreter, darunter bis jetzt Holger Lampe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Bei der Wahl am Mittwochabend erhielt Lampe 32 von 47 abgegebenen Stimmen, wobei eine Stimme ungültig war. Lampe bekam damit mehr Stimmen, als SPD, LINKE und Grüne im Kreistag Mandate haben. Als Vizelandrat vorgeschlagen wurde der 60-Jährige von Landrat Daniel Kurth (SPD). Bei der Landratsdirektwahl im Mai 2018 war der damalige Landtagsabgeordnete Daniel Kurth der gemeinsame Kandidat von SPD und LINKE gewesen. Lampe sollte bereits früher die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Vizelandrats Carsten Bockhardt (CDU) antreten. Doch im ersten Anlauf am 14. März scheiterte seine Wahl ganz knapp. Der Kreistag wollte abwarten, bis ein neuer Landrat bestimmt ist. af