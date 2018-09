Prag. Tschechien fasst offenbar einen Umzug seiner Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem ins Auge. Die Eröffnung einer tschechischen Kultureinrichtung in Jerusalem im November sei als »erster Schritt« in diese Richtung zu verstehen, teilte ein Sprecher von Präsident Milos Zeman am Mittwoch nach einem Treffen des 73-Jährigen mit Regierungschef Andrej Babis und weiteren Spitzenpolitikern mit. dpa/nd