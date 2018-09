Bogota. Die Guerillagruppe ELN in Kolumbien hat sechs Geiseln freigelassen. Sie seien am Mittwoch (Ortszeit) in der Provinz Choco im Landeswesten freigekommen, so das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Bei den Geiseln handelte es sich um drei Polizisten, einen Soldaten und zwei Zivilisten, die Anfang August verschleppt worden waren. Kolumbiens neuer Präsident Iván Duque macht die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit der ELN von der Freilassung aller Geiseln abhängig, die sich in der Gewalt der Gruppe befinden. AFP/nd