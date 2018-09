Was soll das sein

In Berlin gibt es kaum noch günstigen Wohnraum. Die Mieten explodieren, Sozialwohnungen werden so wie keine mehr gebaut. Für Hartz- IV- Bezieher*innen, alte Menschen, Alleinerziehende und Obdachlose findet sich keine Lobby.Zum Thema »Wohnungslos in Berlin« findet heute um 19 Uhr im Berliner Ensemble eine Podiumsdiskussion statt, mit der Theaterregisseurin Karen Breece, dem Staatssekretär für Arbeit und Soziales Alexander Fischer (LINKE), Barbara John von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und anderen.

Im Anschluss folgt ein Konzert des integrativen Chorprojekts Different Voices of Berlin unter der Leitung der Blues- und Soulsängerin Jocelyn B. Smith. nd