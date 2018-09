Eine 62-Jährige hat den Brand in einem Hochhaus in Neukölln nicht überlebt. Ihre zwei 13 und 7 Jahre alten Enkel kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vier weitere Bewohner im Alter von 41 bis 69 Jahren kamen demnach mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in die Klinik. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Das Feuer war am Mittwochabend im Flur des vierten Stocks des Wohnhauses in der Dieselstraße ausgebrochen. Bewohner alarmierten gegen 21.15 Uhr die Feuerwehr. Als die Helfer eintrafen, fanden sie die Großmutter und ihre Enkel bewusstlos im Aufzug. Sie kamen ins Krankenhaus. Doch für die 62-Jährige kam die Hilfe zu spät, sie erlag dort ihren Verletzungen. Die Feuerwehr konnte den Brand am späten Mittwochabend unter Kontrolle bringen. dpa/nd