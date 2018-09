Erfurt. In Thüringen besuchten zum Stichtag 1. März 95 200 Kinder eine Tageseinrichtung oder wurden von Tagesmüttern und -vätern betreut, so das Statistische Landesamt am Freitag. Das waren 1000 mehr als zum gleichen Vorjahreszeitpunkt. Bei Drei- bis unter Sechsjährigen wurde eine Betreuungsquote von 96 Prozent erreicht, bei unter Dreijährigen von 54 Prozent. In 1320 Kindertageseinrichtungen arbeiteten 17 683 Menschen - 1,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 15 270 waren mit pädagogischen Aufgaben oder im Leitungs- und Verwaltungsbereich beschäftigt. dpa/nd