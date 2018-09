Klein Liebitz. Das riesige Feuer in der Lieberoser Heide ist weitestgehend gelöscht. Das teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Freitag mit. Derzeit liefen noch restliche Löscharbeiten. Viele Einsatzkräfte seien aus dem Brandgebiet bereits abgezogen worden. Seit Tagen hatte es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz gebrannt. Das Feuer hatte sich in der Nacht zu Mittwoch auf rund 200 Hektar ausgeweitet. Nach den vielen Waldbränden in diesem Jahr sieht Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) das Land Brandenburg gut aufgestellt im Kampf gegen die Flammen. Dies liege zum einen an dem Frühwarnsystem, auf das teils auch andere Bundesländer neidisch blickten, sagte Schröter. dpa/nd