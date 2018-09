Berlin. Durch ein Versehen sind in der B-Ausgabe des »nd« vom Donnerstag auf der Brandenburgseite ausschließlich Beiträge aus anderen Bundesländern platziert worden, die dort nicht hingehörten. Die B-Ausgabe erscheint in Berlin und in Teilen Brandenburgs. Die A-Ausgabe, die im restlichen Bundesgebiet erscheint und dabei die Lausitz und bestimmte Bereiche in Nordbrandenburg mit abdeckt, enthielt die korrekte Brandenburgseite. Zufällig befassten sich die Hauptbeiträge mit Lausitz-Themen. Sie können unter nd-online.de nachgelesen werden. Wir bitten die Leser um Entschuldigung. nd