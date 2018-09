Straftat Leben retten? Die Hilfsorganisation Mission Lifeline bei einer Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Foto: dpa/Mission Lifeline/Hermine Poschmann

Herr Reisch, im Moment befinden sich keine Schiffe von zivilen deutschen Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer. Wann wird sich das ändern?

Das Problem ist, das unser Schiff derzeit beschlagnahmt ist. Aus sogenannten Beweissicherungsgründen. Es lag angeblich an einem nicht gültigen Flaggenzertifikat, ich halte dieses aber nach wie vor für gültig. Mit ähnlichen Zertifikaten bin ich sechs Missionen gefahren. Aber die maltesischen Behörden lassen ja nicht nur uns, die Mission Lifeline nicht aus dem Hafen, sondern blockieren auch die Sea-Watch, die Seefuchs und das überwiegend von der evangelischen Kirche finanzierte Flugzeug Moonbird. Der Vorwand bei dem Flugzeug ist, es gäbe keine Starterlaubnis. Wenn man dann nachfragt, warum, dann bekommt man keine Begründung. Und genauso ist es letztlich bei uns. Man versucht, indem man mich anklagt und das Schiff beschlagnahmt, das Schiff im Hafen festzuhalten. Und das seit 80 Tagen. Und wir wissen nicht, wann es wieder auslaufen kann. Daher versuchen wir nun, einfach ein neues Schiff zu kaufen.

Gibt es da schon konkrete Pläne?

Es gibt ein Schiff, das wir gerne kaufen würden. Es gibt auch eine Kaufabsichtserkältung, aber noch keinen unterschriebenen Vertrag. Der Verein kann ja kein Geld ausgeben, dass er noch nicht hat. Aber das eigentlich sehr traurige ist, das wir ein voll funktionsfähiges Schiff haben. Man müsste uns einfach nur damit fahren lassen.

Im Moment sind Sie in Malta angeklagt. Wie läuft der Prozess?

Am 11. September sollte eigentlich ein Urteil gesprochen werden. Das war der Plan des Richters. Aber schon bei dem vorherigen Prozesstermin konnte die maltesische Anklagebehörde keine Belege über die Unrechtmäßigkeit der Zertifikate vorlegen. Dann ging es darum, dass man den holländischen Behörden, wo das Schiff registriert war, Fragen vorlegt. Dieser Fragenkatalog wurde dann ewig nicht abgeschickt. Und als er dann weggeschickt wurde, hatten die Fragen nicht die richtige Form. Da gäbe es dann wohl ein spezielles Formblatt, auf dem man das hätte machen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Jetzt war ich eben wieder in Malta und da hat sich herausgestellt, dass wieder nichts passiert ist. Das heißt, am Tag vorher ist die Verhandlung vertagt worden. Es ist letztlich ein Spiel, um Zeit zu gewinnen. Wer da mit wem unter einer Decke steckt, das vermag ich nicht zu sagen. Das Verfahren muss jetzt bald zu Ende geführt werden! Ich spiel dieses paradoxe Spielchen ohnehin mit einer Eselsgeduld mit. Vor 20 Jahren wäre mir da schon längst der Kragen geplatzt.

Seit der Prozess läuft, reden Sie auf zahlreichen Demonstrationen, werden in Fernsehshows eingeladen und haben sich einen Twitter-Account eingerichtet. Was macht das mit ihnen, auf einmal in der Öffentlichkeit zu stehen?

Das ausgerechnet ich in der Öffentlichkeit stehe, ist natürlich ein absoluter Zufallstreffer. Das hat ja damit zu tun, was bei der Mission und danach in Valetta passiert ist. Ich habe diese Öffentlichkeit nie gesucht. Dass die Mission schwierig war, das war natürlich klar. Es waren wenige Schiffe vor Ort. Ein Schiff hat sich dann auch noch zurückgezogen, sodass wir ganz alleine vor Ort waren. Außerdem haben damit gerechnet, deshalb wollte ich auch unbedingt diese Mission fahren, dass nach Beendigung des Ramadan viele Boote losgeschickt werden. Das hat sich dann bestätigt. Wir hatten insgesamt vier Rettungen, haben über 450 Menschen aus den Schlauchbooten geholt. Aber dass ich jetzt so im Fokus stehe, ist wie gesagt Zufall. Auch politisch habe ich mich gewandelt. Als Bayer hat man ja schon irgendwann mal CSU gewählt. Ich gebe das auch zu, mal Fehler gemacht zu haben. Aber so wie es momentan läuft, das geht eben nicht. Die sollten sie sich zumindest den ersten Buchstaben aus dem Namen streichen. Mit christlich hat das alles gar nichts zu tun. Die Barmherzigkeit ist eine tragende Säule des Christentums. Horst Seehofer hat aber letztlich maßgeblich dazu beigetragen, dass wir fünf Tage länger vor Malta auf und ab gefahren sind. Indem er die Aufnahme der Geflüchteten nach Deutschland von unserem Schiff verhindert hat, obwohl Berlin gesagt hat, man könne sie hier aufnehmen. Das werde ich nicht vergessen. Besonders der letzte Tag war dramatisch und gefährlich. Weil sich das Wetter rapide geändert hat. Und dann mussten wir noch mit Malta verhandeln, bis wir in den Windschutz der Insel einlaufen konnten. Ich kann die Leute nicht bei zwei Meter fünfzig Seegang und 20 Knoten Wind auf dem Deck halten. Die werden Nass, sind schon völlig überanstrengt und sterben mir dann an Unterkühlung.

Ihre Mission ist zu einer ziemlichen Irrfahrt geworden. Solange Malta und Italien die Häfen blockieren, droht jede Mission, so zu enden. Wann ist der Punkt, an dem Sie aufhören müsst, weil die Rettungen zu gefährlich werden?

Gar nicht! Wir machen weiter, weil es immer besser ist, diese Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, als wenn Leute ertrinken. Momentan ist ja überhaupt kein Schiff vor Ort. Und es gibt Tote. Das nimmt die europäische Politik wissentlich in Kauf.

Gibt die Bewegung »Seebrücke« ihnen Mut, dass sich etwas ändert?

Da bewegt sich schon was. Das ist ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck. Man muss ja auch mal sagen, die Menschen die da übers Meer kommen, mein Gott, es sind so wenige. Dieses Jahr sind es bis Anfang September 19000 Menschen. Jetzt wollen wir mal ganz großzügig rechnen: Es sollen 50.000 Menschen dieses Jahr kommen. Das wird nicht passieren. Aber nehmen wir es mal einen Momant für bare Münze. Wenn ich diese 50.00 Menschen durch die 511 Millionen Einwohner Europas teile, dann bedeutet das für eine Stadt wie Landsberg am Lech, wo ich herkomme, genau wie viele Geflüchtete? Drei. Und selbst wenn alle Menschen nach Deutschland kommen, wären es für meine Stadt 19 Menschen. Die Seebrücke macht darauf aufmerksam und setzt einen Kontrappunkt zur sonstigen leidigen politischen Debatte.

Was muss sich auf politische Ebene ändern?

Die Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Wenn die Erste Welt die Dritte weiter so ausbeutet, wie momentan, dann wird sich an der Migration nichts ändern. Ich sage nur: Hühnerkarkassen, Fischfang vorm Senegal, Kleiderspenden exportieren. Das alles sind Chiffren eines ungerechten globalen Handel. Das wissen ja auch eigentlich alle. Und das war auch schon so, als ich vor 30 Jahren quer durch Afrika gefahren bin. Ich halte auch nichts von dem neuen Einwanderungsgesetz. Wir können doch nicht den jungen Geflüchteten, die hier herumhocken, eine Ausbildung verwehren, und dann die gut ausgebildeten aus den Ländern in Afrika abziehen.

Die Europäische Kommission will die Macht der Grenzschutzbehörde Frontex ausweiten. Nach den Plänen soll auch die Mitarbeiterzahl deutlich erhöht werden. Werdet ihr damit nicht überflüssig?

Nein. Die Einstellung der Rettungsmission Mare Nostrum durch die Europäische Union hat die zivile Seenotrettung überhaupt erst nötig gemacht. Wir haben uns nie darum gerissen, das zu machen. Frontex soll gerne retten. Die haben Schiffe, die sind dafür gut ausgerüstet. Aber wenn die nur 75 Meilen vor der afrikanischen Küste herumfahre, finden die dort kein Schlauchboot mit Menschen, die sie retten können. Da finden sie übrigens auch keinen Schleuser, deren Bekämpfung sie sich ja vorgenommen haben. Ich würde gerne sehen, dass Frontex morgen alles richtig machen und wir dann überflüssig sind. Solange dem aber nicht so ist, machen wir weiter!