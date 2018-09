London. Die britische Regierung will ihre Vorbereitungen für einen Brexit ohne Abkommen beschleunigen. Darauf einigte sich das Kabinett von Premierministerin Theresa May bei einer Sondersitzung am Donnerstag. Primäres Ziel sei es aber, ein Austrittsabkommen mit Brüssel auf Grundlage der britischen Vorschläge zu erarbeiten. Doch verlaufen die Verhandlungen mit Brüssel bisher nur schleppend; in vielen Bereichen droht bei einem harten Brexit Chaos. Das ist laut Ratingagentur Moody's wahrscheinlicher geworden. dpa/nd