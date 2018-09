Eine NATO-Mitgliedschaft Aserbaidschans steht derzeit nicht an. Mit der EU besteht seit 1995 ein Partnerschaftsabkommen

Berlin. Deutschland, Frankreich und Großbritannien prüfen nach Presseberichten die Schaffung einer neuen Finanzinstitution, um die US-Sanktionen gegen Iran zu umgehen. Einziger Zweck der Stelle wäre es, abseits üblicher Finanzkanäle Zahlungen für Geschäfte europäischer Firmen mit Teheran abzuwickeln. Demnach würde die Clearingstelle wie eine Art Tauschbörse funktionieren, in der finanzielle Ansprüche iranischer und europäischer Unternehmen aufgerechnet werden. AFP/nd

