Washington. Amazon-Gründer Jeff Bezos sieht sein Online-Kaufhaus nicht als Monopolunternehmen. Die Verkäufe über das Internet machten immer noch nur einen Bruchteil aller Verkäufe aus, sagte Bezos am Donnerstag auf einer Konferenz in Washington. »85 Prozent aller Verkäufe finden immer noch in der realen Welt statt.« Eine mögliche Prüfung von Amazon durch die Wettbewerbsbehörden beunruhige ihn daher nicht, sagte Bezos weiter. AFP/nd