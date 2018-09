Berlin. Zur Vermeidung von Fahrverboten und zur Verbesserung der Luft in den Innenstädten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein »Konzept« für Nachrüstungen von älteren Dieselautos angekündigt. »Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen«, sagte Scheuer am Freitag. Dazu »brauchen wir aber auch die Automobilhersteller«. Konkret wurde der Verkehrsminister jedoch nicht. So blieb unklar, ob er auch Hardwarenachrüstungen meinen könnte. Diese hatte er bislang strikt abgelehnt. AFP/nd