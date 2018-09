Düsseldorf. Der Unkrautvernichter Glyphosat ist im Handel für den Verbraucher nicht mehr erhältlich. »Es gibt in Baumärkten keine Glyphosat-Produkte mehr«, sagte Peter Wüst, Geschäftsführer beim Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten, der »Wirtschaftswoche«. Zu Hochzeiten gab es laut Wüst rund 40 Produkte. Der Handel machte damit jährlich einen zweistelligen Millionenumsatz in den Märkten. Mit dem Aussortieren kämen die Händler dem Verbraucherwunsch nach mehr Umweltschutz entgegen. AFP/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!