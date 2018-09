Das Berliner Verwaltungsgericht hat den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am kommenden 30. September anlässlich der Berliner Art Week gestoppt (Aktenzeichen: VG 4 L 323.18). Geklagt hatte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Sie sieht in der Kunstmesse keine hinreichende Bedeutung für ganz Berlin, die eine Sonntagsöffnung der Geschäfte rechtfertigen würde. Ver.di hatte am 28. August Klage und einen Eilantrag gegen die Genehmigungspraxis zu Sonntagsöffnungen in Berlin beim Verwaltungsgericht eingereicht. Nach Angaben eines Gerichtssprechers vom Freitag kann die zuständige Senatsverwaltung Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. epd/nd