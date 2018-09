Bemerkung: Seite 14/17.9. 163 x 123,75 Es existiert ein Beschnitt zu diesem Bild! Breite: 163 mm, Höhe: 120,98 mm Dieses Bild wurde von Gabi Kotlenko am 14.09.2018 um 14:45 Uhr vom Computer POL14A verschickt. Die Telefonnummer ist: 1775, die Email lautet: g.kottlenko@nd-online.de. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die diesjährige nd-Herbstwanderung am Sonntag, 16. September, ist etwas Besonderes. Es ist die 100. nd-Leserwanderung. Der Startpunkt, an dem kostenlos die Start- und Wanderkarten ausgegeben werden, befindet sich von 9 bis 11 Uhr am Berliner S-Bahnhof Hirschgarten, am Ausgang zur Straße »Am Wiesenrain«. Ziel ist das Müggelturmrestaurant. Weil es die 100. nd-Wanderung ist, erhält jeder hundertste Starter ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Zur Auswahl stehen eine sieben Kilometer lange Stecke und eine 14 Kilometer lange Strecke, die beide nicht für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Auf der kurzen Strecke ist zum Ziel hin ein vergleichsweise leichter Anstieg zu bewältigen. Wer sich für diese Distanz entscheidet, muss ungefähr zwei Stunden einplanen. Wer die lange Strecke nimmt, benötigt dafür rund vier Stunden und nähert sich am Ende dem Müggelturm von der anderen Seite. Dabei geht es dann etwa zwei Kilometer vor dem Ziel einen steilen Weg hinauf auf die Müggelberge, und es geht vorbei an dem Abzweig zur höchsten natürlichen Erhebung Berlins. 114,7 Meter hoch ist der Große Müggelberg an dieser Stelle. Der Müggelturm steht auf dem Kleinen Müggelberg, der auch tatsächlich kleiner ist. Doch der knapp 30 Meter hohe Turm ermöglicht bei gutem Wetter eine ausgezeichnete Rundumsicht.

In die Wanderkarte sind sechs Rastpunkte eingetragen. Dort sind die Fragen für das traditionelle Quiz unterwegs ausgehängt. Die Antworten auf die Quizfragen finden sich auf den ersten fünf Seiten der Zeitungsbeilage »ndCommune«, die am 31. August erschien. Die Beiträge sind auch im Internet zu finden (nd-online.de). Als Hauptpreise winken diesmal gleich zwei Fahrräder. Die Verlosung dieser zwei Fahrräder und weiterer 25 Preise erfolgt gegen 14.30 Uhr am Müggelturm. Es ist auch möglich, direkt zum Ziel zu kommen und dort ab 12 Uhr mitzufeiern und auch noch die Quizfragen zu beantworten.

Gaby Rückert singt 2006 bei »nd im Club«. Foto: nd/Burkhard Lange

Was gibt es am Ziel sonst noch zu erleben? Begleitet von Ingo Koster singt Gaby Rückert, bekannt durch ihren Schlager »Berührung« aus dem Jahr 1981.

Martin Kröger, Leiter des Ressorts Berlin/Brandenburg, interviewt gleich um 12 Uhr Kultursenator Klaus Lederer (LINKE), und Redakteur Tomas Morgenstern befragt später gegen 13 Uhr den Müggelturm-Geschäftsführer Matthias Große.

Erneut unser Gast ist Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (LINKE). Dagegen lässt sich ihre Fraktionskollegin Gesine Lötzsch, die fast zu jeder nd-Leserwanderung kommt, für dieses Mal entschuldigen. Sie hat leider einen anderen Termin. Dafür steht die nd-Wanderung im Terminkalender der Landesvorsitzenden Katina Schubert.

Die dem Müggelturm nächstgelegene Bushaltestelle »Rübezahl« ist knapp einen Kilometer entfernt, wobei zu beachten ist, dass der Aufstieg auf die Müggelberge von dort aus über eine lange Treppe führt. Es ist aber möglich, diese Treppe rechts zu umgehen. Dadurch wird zwar der Weg etwas länger. Dafür ist der Anstieg dann aber sanfter. Zurück wird es zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr einfacher. Dann verkehrt extra für die Teilnehmer der nd-Wanderung ein 19 Fahrgäste fassender Shuttlebus vom Müggelturm zur Linienbushaltestelle »Rübezahl«. Wegen Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke und einer Umleitung entfallen zwar einige Haltestellen aus der Linie 169. Der Bus fährt aber dennoch rund alle zehn Minuten zum S-Bahnhof Köpenick und auch in die umgekehrte Richtung zur Station »Rübezahl«.