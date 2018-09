Es geht aber auch noch leichter: Mitte Oktober lädt Lazarus Hospiz in der Bernauer Straße 115 dazu ein, sich seinen Sarg selber zu bauen. Warum sollte man das tun? Kursleiterin Lydia Röder sagte dem Evangelischen Pressedienst: »Der Sargbau-Workshop soll ein Impuls sein, sich mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen.« Den selbstgebauten Sarg könne man bemalen und als »Regal, Schrank, Truhe, Sitzbank oder Bett« nutzen - und zwar »vor dem Tod«, wie Röder rät. Der Workshop findet am 13. und 14. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 300 Euro. Beerdigungen sind teurer. cm

Hätten Sie‘s gewusst? Am Sonntag ist der »Tag des Friedhofs«. Der wurde 2001 vom Bund deutscher Friedhofsgärtner erfunden. Das diesjährige Motto lautet: »Der Friedhof: Leben-Lachen-Freude« Happy Trauer leichtgemacht! Soll man sich auf Friedhöfen nicht immer sehr erwachsen, geradezu steif verhalten? Das war früher, heute ist easy going angesagt, nicht nur beim Friedhofspaziergang. Manche sind ja wirklich schön.

