New York. Die USA haben für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea einberufen. Einige Mitgliedsstaaten würden die Umsetzung der UN-Sanktionen gegen den isolierten Staat »unterlaufen und behindern«. In der Sitzung soll die Durchsetzung der Sanktionen diskutiert werden. Die USA haben Moskau vorgeworfen, einen unabhängigen UN-Bericht verhindert zu haben, um Verstöße russischer Unternehmen zu vertuschen. dpa/nd

