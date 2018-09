Berlin. Vor dem Gespräch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz mit Angela Merkel am Sonntagabend in Berlin haben die Grünen die Kanzlerin zum Handeln in der Flüchtlingspolitik aufgerufen. »Wir brauchen eine Koalition der Anständigen, bei der einige Mitgliedsstaaten vorangehen und die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU organisieren«. Anlass ist der EU-Sondergipfel diese Woche in Salzburg. Österreich, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat, will die Asylpolitik verschärfen. Tschechiens Regierungschef Andrej Babis hat seine strikte Ablehnung von Flüchtlingen am Wochenende noch verhärtet. Auch für humanitäre Härtefälle wie syrische Kriegswaisen dürfe keine Ausnahme gemacht werden, sagte er in Prag. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat Politiker vor »aggressiver« Wortwahl in der Migrationsdebatte gewarnt. Derweil ist das humanitäre Schiff »Aquarius« zur Rettung von Migranten ins Mittelmeer vor der libyschen Küste zurückgekehrt. Vor der griechischen Touristeninsel Rhodos hat die Küstenwache eine Segeljacht mit 70 Migranten an Bord entdeckt und die Menschen mit Hilfe der Besatzung eines vorbeifahrenden Tankers nach Rhodos gebracht. dpa/nd