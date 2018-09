Gaza. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen sind am Freitag drei Palästinenser erschossen worden, darunter ein zwölfjähriges Kind. 50 weitere Menschen wurden verletzt, so das Gesundheitsministerium in Gaza am Wochenende. Ein israelischer Mann wurde nach Angaben der Armee am Sonntag bei einem Messerangriff im Westjordanland von einem Palästinenser getötet. AFP/nd