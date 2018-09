Damaskus. Israel hat den Internationalen Flughafen von Damaskus nach Angaben syrischer Staatsmedien mit Raketen angegriffen. Diese seien aber abgewehrt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Sonnabend unter Berufung auf Militärkreise. Über Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Einwohner berichteten von Explosionen in der Umgebung des Internationalen Flughafens der syrischen Hauptstadt. Die israelische Armee hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien bombardiert.

Derweil haben die Menschen im Bürgerkriegsland am Sonntag erstmals seit sieben Jahren neue Gemeinderäte gewählt. Die Wahllokale sollten bis 19 Uhr geöffnet bleiben, je nach Wahlbeteiligung aber auch bis Mitternacht, wie Sana berichtete. Möglich war die Stimmabgabe nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten - rund zwei Dritteln des Landes. Die übrigen Gebiete, zumeist im Norden und Osten des Landes, werden von Rebellen und kurdischen Milizen beherrscht. Die letzte Kommunalwahl in Syrien fand im Dezember 2011 statt, wenige Monate nach dem Beginn des Bürgerkriegs. Seitdem starben mehr als 360 000 Menschen, Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben. Laut Sana bewerben sich mehr als 40 000 Kandidaten um die knapp 18 500 Sitze in den Räten. In der Hauptstadt Damaskus, die während des Krieges immer unter Kontrolle der Regierung stand, bewarben sich zahlreiche Amtsinhaber für ein neues Mandat. Agenturen/nd