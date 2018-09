Washington. Im Handelsstreit mit China setzt US-Präsident Donald Trump offenbar weiter auf Konfrontation. Trump werde neue Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar verhängen, berichteten die Zeitungen »Washington Post« und »Wall Street Journal« am Wochenende. Die Entscheidung solle in den kommenden Tagen verkündet werden. Die Hoffnungen auf eine baldige Annäherung in den Handelsbeziehungen zwischen Washington und Peking schwinden damit. Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits verliefen bislang ergebnislos. AFP/nd