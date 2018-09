Aurich. Gegen die geplanten Entlassungen beim Windkraftanlagenhersteller Enercon haben am Samstag im niedersächsischen Aurich Hunderte Menschen demon-striert. Wie die IG Metall mitteilte, forderten sie das Unternehmen auf, sich auf Gespräche mit der Landesregierung und mit der Gewerkschaft einzulassen. »Durch staatliche Unterstützung hat es das Unternehmen zu Reichtum gebracht. Jetzt muss es auch etwas für die Beschäftigten tun«, sagte der Geschäftsführer der IG Metall Leer-Papenburg, Thomas Gelder. »Das Mindeste sind gut ausgestattete Sozialpläne und Transfergesellschaften, die den Beschäftigten eine Perspektive bieten.« dpa/nd

