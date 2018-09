Grainau. Die Seilbahn zur Zugspitze steht nach einem Unfall bei einer Notfallübung bis auf Weiteres still. Die Bahn, die erst im Dezember in Betrieb gegangen war, werde »mit Sicherheit mehrere Wochen geschlossen bleiben«, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes, am Freitag. Dennoch könne der Gipfel besucht werden: Zahnrad- und Gletscherbahn fahren regulär. Bei der Übung am Mittwochabend war ein Bergekorb auf eine der beiden neuen Seilbahnkabinen gerauscht. Verletzt wurde niemand. Auslöser war wahrscheinlich ein gerissener Kettenzug in der Bergstation. Es habe sich vermutlich um einen Materialschaden gehandelt. dpa/nd