Halle. Kein anderes Bundesland hat so viele Einwohner verloren wie Sachsen-Anhalt. Ende 2017 lebten 2,223 Millionen Menschen im Land, so das Statistische Landesamt in Halle. Das waren 0,6 Prozent weniger als 2016. Davor hatte das Minus binnen Jahresfrist bei 0,4 Prozent gelegen. Sachsen-Anhalt ist bundesweit fast allein auf dem Abwärtstrend. Nur Thüringen (minus 0,3) und das Saarland (minus 0,1) meldeten ebenfalls Einbußen. Fast alle Regionen büßen Einwohner ein, so die Statistiker. Besonders groß ist das Minus im Harz (-1,5), in Mansfeld-Südharz (-1,3), in Anhalt-Bitterfeld und Stendal (je -1,1). dpa/nd