Noch ein paar Kohlen auflegen: Mehr als 5000 Besucher haben das am ersten Tag des Eisenbahnfests im Bahnbetriebswerk Schöneweide gern wörtlich genommen. Mit fünf angeheizten Dampfloks und historischen Wagen ging es auf große Fahrt. »Früher war das ja eher ein Hobby für ältere Herren«, sagte Sprecher Holger Bajohra. »Aber jetzt sind ganz viele Kinder hier. Und viele Jungen und Mädchen um die zehn Jahre wissen sehr genau, wie eine Dampflok funktioniert.« Der Verein Dampflokfreunde Berlin präsentiert noch bis Sonntagnachmittag mehr als 20 Lokomotiven und Wagen. dpa/nd

In Berlin boomt das freiwillige soziale Engagement - Zuwachs gibt es vor allem wegen der Hilfe für Geflüchtete

