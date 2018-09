Berlin will ab Oktober mit dem »Housing First«-Modell Obdachlose von der Straße holen

Der Arbeitskreis Wohnungsnot veranstaltet anlässlich seines 30-jährigen Bestehens von 17. bis 21. September eine Aktionswoche. Die Veranstalter wollen nach eigener Aussage mit verschiedenen Formaten das Problem Wohnungslosigkeit in die Öffentlichkeit bringen und nach Lösungsansätzen suchen. Das Programm in Auszügen: Montag, 17. September, 16 Uhr draußen - ein aktueller Film der Berlinale 2018 anschließendem Gespräch den Filmemacherinnen, zwei Expert*innen, einem ehemals Wohnungslosen und einer Sozialarbeiterin

