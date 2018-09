Wer etwas zu verkaufen hat, verschafft sich gern Gewissheit, dass sein Produkt noch gefragt ist. Das ist in der Wirtschaft nicht anders als in der Politik. Umfragen sind hier ein beliebtes Mittel der Rückversicherung. Kann ich so weitermachen? »Yes, you can!« Wer schon länger im Geschäft ist, weiß, dass er vor allem seine Stammkunden bei Laune halten muss, seine Kernwähler, wie Parteien das nennen. Deren Anhänglichkeit ist die Basis aller Offensiven ins Feindesland der Konkurrenz. Und gern versichert man sich ihrer Gefolgschaft durch kleine Geschenke, Mitbringsel der Unterwanderung. Versehen mit einem dezenten Hinweis auf den Urheber, sind sie der Schlüssel ins Herz des Kunden. Eine Umfrage ergab nun, dass ein Utensil geeignet scheint, sich beinahe auf ewig im Sichtkreis der eigenen Klientel zu halten. Ausgewechselt erst nach 4,25 Jahren, und nur, wenn er kaputt geht, nie wegen vergehender Treue, ist er der Schlüssel ins Herz der Anhängerschaft: der Schlüsselanhänger. uka